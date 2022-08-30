Подоляк наголошує, що це робиться для того, аби "запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Росія умисно обстрілює коридори, якими місія Міжнародного агентства з атомної енергії має дістатися до Запорізької атомної електростанції.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО", - зазначив Подоляк. Відео дня:

Він підкреслив, що позиція України залишається тут незмінною.

"Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції - лише український персонал", - наголосив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив подробиці прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

"На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів", - заявив речник.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як повідомив Ніколенко, делегація міжнародних експертів вже вирушила з Відня і 29 серпня мала прибути до Києва. За його словами, очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

"Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту", - наголосив Ніколенко.

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