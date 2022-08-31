Росіяни хочуть створити "картинку", що нібито місто Енергодар обстрілюється з протилежного берега Дніпра - зі боку Нікополя.

Російські загарбники обстрілюють Енергодар перед візитом місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив у Telegram.

"На протилежному березі армія РФ обстрілює Енернодар", - зазначив Євтушенко. Відео дня:

Він додав, що таким чином окупанти намагаються створити "відповідну картину" для комісії МАГАТЕ та "сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища".

"Ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ординці можуть повернути свої гаубиці в наш бік", - додав Євтушенко.

Як повідомляв УНІАН, на прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Сьогодні делегація з Києва вирушила на Запорізьку АЕС.

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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