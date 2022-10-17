Росіяни вдалися до нової тактики ядерного шантажу, навмисне обстрілюючи підстанції та їх лінії зв'язку з атомними електростанціями.
Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію всієї України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями", - заявили в енергокомпанії.
Внаслідок пошкоджень цих підстанцій відбувається відключення ліній, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. У разі припинення роботи цих ліній енергоблоки АЕС аварійно відключаться і станції опиняться в режимі "блекаут" з подальшим включенням аварійних дизель-генераторів.
"Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС", – додали в "Енергоатомі".
За інформацією підприємства, росіяни почали активно підвозити дизельне паливо на ЗАЕС, готуючись до її тривалої роботи в режимі "блекауту". У свою чергу, "блекаут" може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою.
Ситуація на ЗАЕС
Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.
На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.
5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.
За результатами візиту два експерти організації залишились на станції і продовжили роботу. 7 жовтня їх замінили інші чотири представники МАГАТЕ, які досі перебувають на ЗАЕС.
Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.
За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.
Сьогодні, 17 жовтня, ЗАЕС знову була знеструмлена.