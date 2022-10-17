Останніми днями загарбники навмисне обстрілюють енергетичну інфраструктуру, що може призвести до зупинки атомних станцій.

Росіяни вдалися до нової тактики ядерного шантажу, навмисне обстрілюючи підстанції та їх лінії зв'язку з атомними електростанціями.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію всієї України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями", - заявили в енергокомпанії.

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Внаслідок пошкоджень цих підстанцій відбувається відключення ліній, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. У разі припинення роботи цих ліній енергоблоки АЕС аварійно відключаться і станції опиняться в режимі "блекаут" з подальшим включенням аварійних дизель-генераторів.

"Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС", – додали в "Енергоатомі".

За інформацією підприємства, росіяни почали активно підвозити дизельне паливо на ЗАЕС, готуючись до її тривалої роботи в режимі "блекауту". У свою чергу, "блекаут" може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

За результатами візиту два експерти організації залишились на станції і продовжили роботу. 7 жовтня їх замінили інші чотири представники МАГАТЕ, які досі перебувають на ЗАЕС.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

Сьогодні, 17 жовтня, ЗАЕС знову була знеструмлена.

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