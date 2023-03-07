Разом зі спільниками окупант з позивним "Завуч" затримав голову однієї з селищних рад Скадовського району, якого примушував до співпраці.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни російському військовому, який катував мирних жителів Херсонщини.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. За даними слідства, з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил РФ був призначений так званим "комендантом - начальником гарнізону" окупаційних військ, який дислокувався на території селища Лазурне.

До підпорядкування цієї "комендатури" увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

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Фігурант справи, як самостійно, так і надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні та катуванні місцевих жителів із проукраїнською позицією, та незаконно захоплював нерухомість населення.

Зокрема, він разом зі спільниками - військовими РФ - затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою, також стріляли над головою, імітуючи страту. Від чоловіка окупанти вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та схиляли до співпраці.

"Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області, фахівці якого здійснюють розслідування, встановлено, що позивний вказаного окупанта - "Завуч".

На своїй "посаді", яку займав з березня 2022 року, зловмисник відбирав та призначав людей в окупаційні адміністрації, схиляв до співпраці посадовців українських держорганів та органів місцевого самоврядування, здобував та передавав "нагору" розвідувальну інформацію.

Суди над російськими військовими злочинцями

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці під час стабілізаційних заходів затримали чотирьох колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Серед затриманих - колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників.

Тим часом, правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які шукали патріотично налаштованих громадян в Ірпені на Київщині та імітували розстріл цивільних. Згодом ці військові РФ були передислоковані в інші регіони бойових дій на території України. Відтак у вересні 2022 року під час бойових дій на Херсонському напрямку одного із них затримали сили безпеки та оборони України.

Окрім цього, поліція повідомила про підозру трьом та ідентифікувала ще 20 російських військових, які розстрілювали автівки з цивільними в Ірпені у березні 2022 року. Правоохоронці встановили, що упродовж 5-6 березня російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів.

Також до суду направлено обвинувальний акт щодо російського генерал- полковника, який керував операцією із захоплення Київської області. У березні минулого року генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району та із захопленого загарбниками дитячого садка керував бойовими діями.

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