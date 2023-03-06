5-6 березня 2022 року на вулицях Олега Кошового та Незалежності російські військові розстріляли 10 авто.

Поліція повідомила про підозру трьом та ідентифікувала ще 20 російських військових, які розстрілювали автівки з цивільними в Ірпені у березні 2022 року. Правоохоронці встановили, що упродовж 5-6 березня російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів.

"Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових РФ. Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 - отримали поранення", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нагадується, що 5 березня російські війська здійснили спробу штурму м. Ірпінь із різних напрямків. Зокрема, перший батальйон 137-го полку 106-ї дивізії пройшов через лісову місцевість, вийшов до мікрорайону Стоянка-2 та рухався у напрямку Романівського мосту.

"Російські війська вийшли на вулицю Незалежності в м. Ірпінь та почали розстрілювати цивільні автомобілі місцевих жителів. Першим під вогонь потрапив автомобіль "Рено Трафік", в якому перебували два місцеві жителі. У результаті пасажир загинув на місці, а водій отримав поранення рук", - розповів слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай.

Наступною мішенню військовослужбовців рф став автомобіль "Рено Мастер", на якому житель міста намагався евакуювати своїх батьків.

"Вони проїжджали біля будівлі дитячого садка номер 12 та зупинилися, коли побачили російську військову техніку. Російські війська з бронетранспортерів відкрили по них вогонь. 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення", - сказав він.

Того ж дня російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону разом з військовими 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в Ірпені по вул. Федора Кричевського та встановили контроль над блокпостом на вулиці Олега Кошового на виїзді з Ірпеня.

"На той час вона була єдиною дорогою, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста. Саме тут російські військові влаштували засідку", - додав Дулкай.

Слідчі встановили, що першими, хто потрапив у засідку, стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях "Мерседес" та "Хюндай Соната".

Так, коли авто проїхали житловий комплекс "Кошовий", по них відкрили вогонь, внаслідок чого двоє людей з "Мерседесу" загинули відразу, а людина з "Хюндаю" від вибуху отримала поранення.

Наступного дня, 6 березня, близько 7-ї ранку по вулиці Олега Кошового поїхав перший цивільний автомобіль із місцевими, які теж намагалися евакуюватися.

Цей "Джип Патріот" російські військові обстріляли з автоматичної зброї, водія було поранено й він зупинив авто.

Окупанти вивели цивільних з автомобіля в захоплений будинок для допиту, а потім відпустили.

Згодом правоохоронці встановили, що саме в цей час російські військові почали розстрілювати цілу колону з інших цивільних автомобілів, які так само намагалися врятуватися з Ірпеня.

Зокрема, о 7:30 вирішили евакуюватися з міста жителі ЖК "Версаль Парк", які зібрали наявні в них цивільні авто – 12 машин – та почали збирати охочих людей для виїзду з міста.

Люди наклеїли на свої авто листи з написами "Діти" та "Евакуація", щоб позначити, що це - цивільні машини.

"Першим в колоні рухався автомобіль "Ауді А5", в якому перебував водій та сім’я з півторарічною дитиною. В автомобіль прилетіла граната, від чого права передня частина вибухнула. Водій загинув на місці. А пасажир ще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм", - повідомив слідчий.

Після підриву першого автомобіля інші чотири, які рухалися за ними, спробували проїхати вперед, але під шквальним вогнем водії наїжджали на перешкоди, зупинялися та потрапляли в пастку. Правоохоронці наголошують, що окупанти бачили та розуміли, що в авто перебувають саме цивільні, але все одно продовжували їх розстрілювати.

"Другим та третім автомобілями в колоні рухалися автомобіль "БМВ" та "Хонда", якими керувало подружжя. Розділившись, чоловік із дружиною намагалися допомогти виїхати більшій кількості людей, у яких не було своїх транспортних засобів". В автомобілі "БМВ" знаходився чоловік, двоє дітей та жінка. В результаті обстрілу жінка отримала смертельне поранення в серце - і загинула на місці", - додали у поліції.

Однак автомобілі продовжили їхати далі та опинилися біля російського блокпосту, де водій "БМВ" вийшов з машини, підняв руки, став на коліна та кричав окупантам, що вони мирні мешканці. Військові РФ направили на нього зброю, наказали лягти на землю та віддати телефони.

"Вони забрали дітей із машини та повели їх в будівлю. Автомобіль "Хонда" моєї дружини врізався в блокпост, стояв та димів. Вони відкрили передні пасажирські двері, дістали чоловіка, поклали його на землю. Він був поранений… Я попросив: можна я підійду до дружини, подивлюся, що з нею, може, вона ще жива, може, заберу її із собою, дайте мені забрати тіло. Вони мені відмовили. Я побачив, що дружина лежить, закинувши голову. Вона не рухалася…", - розповів правоохоронцям водій "БМВ" Сергій.

Внаслідок обстрілу в автомобілі "Хонда" від множинних вогнепальних поранень загинула 34-річна жінка, дружина водія "БМВ", також серйозні поранення отримали ще троє пасажирів.

Четвертим у цій колоні рухався автомобіль "Рено Сандеро", в якому виїжджали родичі людей, які їхали в другому та третьому автомобілях. У цьому авто, за даними поліції, було п’ятеро осіб, одна з яких загинула, а ще двоє - були поранені.

П’ятим у колоні був автомобіль "Джип Патріот", в якому їхало подружжя з двома малими дітьми.

"У нас на кожному автомобілі з чотирьох сторін на А4 був напис "Діти". Я отримав кульове поранення в ліве плече та осколкове поранення лівої кісті. 5-річний син – осколкове лівої гомілки, дружина також поранена. Ми були в автомобілі, потім вони сказали, щоб, хто живий, виходили. Вийшла дружина з однорічною дитиною на руках", - розповів водій авто Андрій.

Після розстрілу транспортних засобів російські військові вивели з автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, та відвели до захопленого будинку, де утримували кілька годин. Через деякий час окупанти вирішили відпустити людей, які залишилися живі, але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі та повільно помирали.

За кілька днів, 9 березня, водій "БМВ" Сергій пішки повернувся до місця загибелі своєї дружини та забрав її тіло.

Загалом 5-6 березня 2022 року на вулицях Олега Кошового та Незалежності російські військові розстріляли 10 транспортних засобів: загинуло 9 людей, 12 – отримали поранення.

Наразі слідчі поліції встановили трьох військовослужбовців ЗС РФ, які причетні до розстрілу евакуаційної колони. Це - командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством" Кримінального кодексу України.

Також слідчі ідентифікували ще 20 військовослужбовців 137-го гвардійського парашутно-десантного полку та 173-го окремого гвардійського розвідувального батальйону 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, які причетні до розстрілів.

Окупація Київської області - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну частина Київської області опинилася в окупації. Росіяни проводили обшуки в будинках, грабували, гвалтували, били, вбивали, а також не давали людям виїхати з захоплених міст і сіл, розстрілюючи цивільні машини з дітьми.

Так, 8 березня 2022 року стало відомо, що біля Макарова ворожа БМП розстріляла автомобіль з мирними людьми.

12 квітня 2022 року поблизу Макарова поліцейські виявили авто з родиною, яку російські окупанти розстріляли в середині березня.

В серпні 2022 року мешканка Київської області розповіла, як рятувала себе і дітей. За її словами, з шести людей в машині вижило троє - сама жінка, її донька та син подруги, а інші згоріли живцем після того, як росіяни розстріляли їхній автомобіль.

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