В березні генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району та із захопленого загарбниками дитячого садка керував бойовими діями.

До суду направлено обвинувальний акт щодо російського генерал- полковника, який керував операцією із захоплення Київської області.

Про це повідомило управління комунікації Національної поліції.

"Командувач східного військового округу Росії брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію північних областей України. Також він керував військовою операцією під час спроби захоплення території Київщини із західного напрямку", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що високопосадовець російської армії 24 лютого віддав наказ на вторгнення на територію України підпорядкованому особовому складу, який у той час перебував на території Білорусії. "у березні генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району та із захопленого загарбниками дитячого садка керував бойовими діями. Також у селі Катюжанка він вручав російським військовим державні нагороди для підвищення їх морально-психологічного стану", - зазначають в поліції.

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо генерал-полковника ЗС РФ.

"Високопосадовець російської армії обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу). Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі", - повідомили у Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов пояснив, що серед російського військового командування спостерігається наступна ситуація: виглядає так, ніби вони все контролюють, але, в той же час, ніхто не хоче брати на себе відповідальність за провали і невдачі у війні в Україні.

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