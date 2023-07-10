Інформацію підтвердив генсек Альянсу Столтенберг і власний кореспондент УНІАН.

Президент Володимир Зеленський все ж таки візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, який стартує завтра.

Спочатку участь українського лідера в саміті підтвердив генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на своїй прес-конференції. Пізніше в офіційній програмі саміту з'явилася спільна прес-конференція Зеленського і Столтенберга, яку запланували на другий день саміту – 12 липня, повідомляє спецкор УНІАН Микола Волковський.

Раніше участь Зеленського в саміті у Вільнюсі була під питанням, оскільки президент України відмовлявся від участі, якщо там не буде передбачено реальних кроків щодо вступу України в НАТО.

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Зміни в розкладі саміту і поява в ньому прес-конференції Зеленського дозволяє припустити, що Києву все ж пообіцяли якісь важливі пропозиції, які озвучать у Вільнюсі.

Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

На початку червня Зеленський висунув НАТО жорстку умову - він не поїде на саміт у Вільнюсі, якщо там не буде запропоновано ніякої конкретики щодо перспектив членства України в НАТО.

За даними ЗМІ, наразі членство України в Альянсі блокують США та Німеччина. Втім, їхні лідери таку позицію не приховують.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відзначив, що Захід зняв вимогу про реалізацію "Плану дії щодо членства" (ПДЧ) для України. Тобто Україну приймуть до Альянсу, як Фінляндію – без ПДЧ. Питання лише в тому, коли це може статися.

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