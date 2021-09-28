Раніше було повідомлено про підозру тещі Шарія.

Служба безпеки України оголосила підозру ще трьом особам, причетним до політичної партії "Партія Шарія".

Як повідомили у прес-центрі СБУ, їм інкримінують ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

"У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії", - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що минулого тижня аналогічну підозру отримала ще одна "керівниця" "партії Шарія". Наразі до суду направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжних заходів.

Читайте також"Заїжджай і живи": Малюська запропонував купити три в'язниці та назвав ціниЯк повідомляв УНІАН, 25 вересня СБУ оголосила підозру одній із керівниць "Партії Шарія", тещі проросійського блогера Анатолія Шарія Аллі Бондаренко. Її підозрюють у причетності до підробки документів про перереєстрацію партії "Об’єднана Україна" на "Партію Шарія" та фальсифікації протоколів засідань цієї "політсили" задля обрання "потрібних керівників партії".

У СБУ зазначили, що сам Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявляв, що не має жодного стосунку до діяльності даної "політичної сили" і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. А зробив це за грошову винагороду у 500 дол.

Справа проти Шарія: що відомо

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарій вів підривну діяльність проти України.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

Пізніше проти Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації під час фінансування його партії.

20 серпня РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шаріїв і тещі блогера Алли Бондаренко.

Автор: Світлана Закелова