Під арештом опинилося майно в Європі, Росії та Канаді.

Печерський суд Києва заарештував майно блогера Анатолія Шарія.

Про це 2 червня повідомив сам Шарій у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що 10 років не проживає в Україні і нібито не веде на території держави фінансову або господарську діяльність. У зв'язку з цим заарештували його майно в Європі, Росії та Канаді.

Нагадаємо, днями Литва анулювала підозрюваному в держзраді в Україні Анатолію Шарію всі документи і оголосила його персоною нон-грата.

Шарій вже оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця.

Джерело УП в правоохоронних органах також підтвердило арешт майна Шарія.

Однак прес-служба СБУ в коментарі сайту зазначила, що ця інформація - таємниця досудового розслідування і розголошенню не підлягає.

"Наразі дана інформація становить таємницю досудового розслідування і до моменту реалізації ухвал суду та фактичного накладення арешту розголошенню не підлягає", - зазначили в СБУ.

Справа проти Шарія

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

25 лютого Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголошено у державний розшук.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія. Перше засідання суду у цій справі відбулось 6 квітня. На засіданні адвокат заявив відвід судді.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

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Автор: Денис Прядко