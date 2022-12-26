Організатори нелегального трафіку оформлювали ухилянтів до лав однієї з благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міськради.

Служба безпеки України ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку, до якої причетний депутат Чернігівської міської ради.

У результаті слідчо-оперативних дій на Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального трафіку, йдеться в заяві СБУ. Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

Вартість такої "послуги" становила від 5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.

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"Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних "волонтерів" подавали до Міністерства розвитку громад та територій для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях". Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до десяти ухилянтів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили десятки тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом; комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності; а також печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів. Також у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Воєнний стан в Україні: заборона чоловікам виїздити за кордон

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабну війну Росії проти України в нашій державі діє воєнний стан і загальна мобілізація. Через це, згідно з законодавством, чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати за кордон, за виключенням низки категорій. Студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном, також не випускають з України.

У Державній прикордонній службі повідомили, що не будуть випускати студентів чоловічої статі, доки Кабмін не внесе зміни до своєї постанови щодо правил перетину кордону. Поки що уряд дозволив військовозобов'язаним морякам перетинати кордон, але тільки після погодження територіальних центрів комплектування.

Утім, "ухилянти" все одно намагаються перетнути кордон або в обхід пунтків пропуску, або прикидаючись на кордоні жінками, ховаючись в транспортних засобах, вдаючи з себе осіб з обмеженими моджливостями і так далі. Також є спроби банально підкупити прикордонників.

Так, на півдні країни за період воєнного стану прикордонники затримали понад 4,5 тис. ухилянтів. Кілька сотень ухилянтів мали при собі підроблені, чужі або недійсні документи. Також зафіксовано 52 марні спроби підкупу прикордонників за суму майже 1 млн грн.

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