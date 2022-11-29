Кілька сотень ухилянтів мали при собі підроблені, чужі або недійсні документи.

На півдні країни за період воєнного стану прикордонники затримали понад 4,5 тис. ухилянтів.

"За 9 місяців повномасштабного вторгнення РФ прикордонники південних рубежів затримали понад 4,5 тис. ухилянтів, зокрема більш як 400 з підробленими, чужими або недійсними документами. Також, від 24 лютого зафіксовано 52 марні спроби підкупу прикордонників за суму майже 1 млн грн", - повідомила УНІАН прес-секретар Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська.

За інформацією оперативних співробітників Південного регіонального управління Держприкордонслужби розпочато 129 кримінальних проваджень за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон", вже засуджено 12 осіб.

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Також прес-секретар повідомила, що південний кордон з Молдовою та Румунією за період дії воєнного стану перетнули майже 2 млн 800 тис. осіб та 740 тисяч транспортних засобів.

Крім того, за вказаний період прикордонники півдня припинили незаконне переміщення через держкордон 50 кг наркотичних речовин, 46 одиниць зброї , понад 3 тис. набоїв, більш як 190 тис. пачок цигарок на суму майже 15 млн грн та 18 тис. кг тютюну на суму майже 18 млн грн.

Воєнний стан в Україні: заборона чоловікам виїздити за кордон

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запроваджено воєнний стан. Нещодавно Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року. Окрім інших обмежень, воєнний стан також передбачає заборону чоловікам призовного віку (18-60 років) виїздити за кордон, за виключенням низки категорій.

І хоча студенти в Україні не підпадають під мобілізацію, студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном, не випускають з України. У Державній прикордонній службі повідомили, що не будуть випускати студентів чоловічої статі, доки Кабмін не внесе зміни до своєї постанови щодо правил перетину кордону.

Наприкінці серпня уряд дозволив військовозобов'язаним морякам перетинати кордон після погодження територіальних центрів комплектування.

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