Категорія студентів не підпадає під пропуск у військовий час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються.

Державна прикордонна служба не буде випускати студентів чоловічої статі, доки Кабінет Міністрів не внесе зміни до своєї постанови про правила перетину кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час інформаційного телемарафону.

"Прикордонники керуються нормами законодавства. Є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, в тому числі на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються. Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з території України", - сказав він.

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В Україні запровадили воєнний стан вранці 24 лютого, термін дії ВС триває до 21 листопада, але скоріш за все його продовжать знову на три місяці. Під час воєнного стану обмежуються права громадян на вільне пересування, а також запроваджується комендантська година.

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Як повідомляв УНІАН, в кінці серпня Кабінет міністрів дозволив військовозобов'язаним морякам перетинати кордон, проте виключно за погодженням територіальних центрів комплектування.

Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.