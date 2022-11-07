Вартість послуги становила 5 тисяч доларів з особи.

У Києві затримано керівника благодійної організації, який разом зі спільником займався незаконним переправленням чоловіків призовного віку через держкордон за допомогою системи "Шлях" .

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, очільник благодійного фонду разом із спільником пропонували чоловікам призовного віку за 5 тис. дол. з людини виїхати за кордон в якості волонтерів, шляхом включення їх до системи "Шлях".

Так, зловмисники отримали від двох "клієнтів", яких збиралися переправити через держкордон, 5 тис. дол. Ще 5 тис. доларів США учасники схеми отримали від довіреної особи після проходження чоловіками до зони митного контролю.

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Одразу після отримання грошових коштів зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Незаконний перетин чоловіками кордону: що відомо

Раніше правоохоронці викрили "благодійників" із Луцька, які пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб ЗСУ, шляхом включення їх до системи "Шлях". Вартість такої "послуги" для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3 тис. доларів США, а для тих, хто бажав виїхати без повернення в Україну – 4 тис. доларів США.

За інформацією Державної прикордонної служби України, у середньому щодня військовослужбовці затримують 30-40 порушників, які намагаються перетнути кордон за підробними документами або через "зелені ділянки".