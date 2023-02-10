Розпочалися обшуки у центральному апараті Держмитслужби та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях.

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію.

Вже розпочалися обшуки у центральному апараті Державної митної служби та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Відео дня

"Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблоковано. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацю щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів обіцять надати після завершення першочергових слідчих дій.

Нагадаємо, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови Держмитслужби Вячеслава Демченка та двох його заступників.

Масштабні обшуки СБУ

1 лютого СБУ також провела масштабні обшуки. Так, стало відомо про обшуки вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Джерела у правоохоронних органах повідомили УНІАН, що обшук стосується розслідування щодо компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є Коломойський.

Також СБУ провела обшук у забудовника і нардепа забороненої "ОПЗЖ" Вадима Столара. Слідчі дії за адресою Столара та низки інших топ-політиків підтвердив голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія.

Крім того, СБУ повідомила нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву через співпрацю з російськими терористами.

Також про підозру у службовій недбалості та нанесенні 1,5 млрд грн збитків держбюджету повідомлено екс-міністру енергетики Ігорю Насалику.

А на митниці викрили злочинів зі збитками державі на майже 400 имлн грн.

Вас також можуть зацікавити новини: