За даними слідства, Богуслаєв після початку повномасштабного вторгнення фінансував "ДНР", зокрема, через сплату "податків" та "зборів" до бюджету цього терористичного угруповання.

Служба безпеки України повідомила нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву через співпрацю з російськими терористами, повідомляє СБУ у Facebook.

"Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ", який підозрюється в роботі на агресора", - йдеться у повідомленні.

Так, у ході слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації "ДНР". Зокрема, через сплату "податків" та "зборів" до бюджету цього квазіутворення.

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"Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебуває під контролем так званої "ДНР". Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ", - сказано у повідомленні.

Також встановлено, що через оборудку "бюджет" "ДНР" отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді "податків" від реалізації авіапродукції для потреб російських окупантів.

"Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті", - зазначили в СБУ.

На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили колишньому очільнику промислового гіганта про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Крім цього, під час нових обшуків правоохоронці виявили понад двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Справа Богуслаєва - що відомо

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

24 жовтня у СБУ опублікували аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з ворогом. Відповідно до матеріалів слідчих, навіть після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим, фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Богуслаєву було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

7 листопада стало відомо, що держава провела примусове відчуження у свою власність "Мотор Січі".

29 листопада міністр оборони Олексій Резніков своїм наказом призначив генеральним директором ПАТ "Мотор Січ" Олексія Нікіфорова.

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