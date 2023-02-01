Обшуки у Столара підтвердив Давид Арахамія.

СБУ проводить обшуки у київського забудовника і нардепа забороненої "ОПЗЖ" Вадима Столара, повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Слідчі дії за адресою Столара та низки інших топ-політиків підтвердив й голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія. Він пов’язав це з раніше анонсованими Зеленським "весняними посадками".

"Сьогодні… обшуки у Столара. Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - написав Арахамія.

Стало також відомо про обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського, екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та про вручення підозр причетним до корупційних закупівель їжі для ЗСУ топ-чиновників Міноборони.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення". За його словами, "тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах".

Минулого тижня під хвилю звільнень потрапили п’ять голів ОДА. Голову Київської ОВА Олексія Кулебу Зеленський призначив заступником голови ОП, натомість Кирила Тимошенка з цієї посади звільнив.

Столар - останні новини

За інформацією Української правди, Столар на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав в ОАЕ. Однак на момент виходу матеріалу журналістів забудовник вже був в Україні, оскільки не міг повернутися в Еміратиння. Як повідомляли джерела ЗМІ, нардеп вів переговори з владою, щоб покинути державу.

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