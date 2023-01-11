Правоохоронці проводять огляд будівель, транспорту та перевіряють документи.

Правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи у Печерському районі Києва. Перевірки проходять в урядовому кварталі і на територіях, які до нього прилягають.

В СБУ заявили, що метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту державних об'єктів, а також підвищення безпеки осіб, які перебувають під державною охороною.

"Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом", - йдеться в повідомленні.

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Заходи, які вживають правоохоронці:

огляд території та приміщень в рамках пошуку заборонених до обігу предметів;

перевірка громадян на території урядового кварталу;

посилення режимних заходів в Печерському районі.

"СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії і вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додали в СБУ.

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