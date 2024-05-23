Військово-облікова спеціальність визначається за освітою людини та її фахом.

В Україні наразі триває мобілізація і з 18 травня всі військовозобов'язані мають 60 днів для актуалізації своїх даних. Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів "Громадському", чи впливає військово-облікова спеціальність на призов до армії.

Як повідомляється, військово-облікова спеціальність (ВОС) визначається за освітою людини та її фахом. Таким чином, чим більше фахових спроможностей має військовозобов’язаний, тим більше в нього спеціальностей — відповідно до документів, які підтверджують його професійні знання і навички. Крім цього, ВОС можуть змінюватися під час служби.

Зазначається, що якщо людина 30 років тому здобула посвідчення водія вантажівки, але не має практики, отримати таку спеціальність вона не зможе. Ці нюанси визначаються під час особистої бесіди працівника ТЦК з особою.

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Як додається, у багатьох українців у документах значиться військово-облікова спеціальність "будівельник — підсобний робітник". Це пов'язано з тим, що ці люди після отримання приписного у 17 років більше не з’являлися у військкоматі, а тому ТЦК не має інформації про їхню освіту. Відповідну ВОС дають людям без фахової освіти, а тому важливо вчасно оновлювати свої дані.

За словами підполковника Литвина, мобілізація людей із певними військово-обліковими спеціальностями відбувається за потребами ситуації на фронті. Спочатку ТЦК відправляє мобілізованих до навчальних центрів для проходження базового загального військовий вишколу. У них особа може змінити свою спеціальність. Тобто ВОС в обліковій картці ще не означає конкретних обов’язків уже в армії чи що людину одразу відправлять до конкретних частин.

Мобілізація в Україні - останні новини

18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. За словами Дмитра Лазуткіна новий закон змінює підхід до війни в усій Україні.

Forbes зазначив, загалом зміни можуть збільшити бригади сухопутних військ України приблизно на 10%. Армія формує п'ять нових піхотних бригад, однак для всіх нових військ не вистачає важкої техніки.

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