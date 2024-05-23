Наразі є шість різних статусів у застосунку.

Новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня і тепер у військовозобов'язаних, резервістів та призовників є 60 днів для оновлення даних. Для цього можна скористатись новим застосунком "Резерв+".

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів "Громадському" розтлумачив, що означають статусу, які там можна побачити.

"Уточнюється" — означає, що інформація, яку військовозобов'язаний вніс, ще опрацьовується фахівцями ТЦК. Наприклад, людина надала довідку про те, що є студентом. Цю інформацію треба перевірити за реєстрами Міносвіти.

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Як зазначається, цей статус тимчасовий. Після цього він зміниться на інші — "підлягає призову", "тимчасово непридатний" тощо.

"Підлягає призову" — означає, що особа може бути мобілізована. Такий військовозобов'язаний або чекає на бойову повістку, або може принести до ТЦК документи про неможливість її призову (бронювання, право на відстрочку через навчання, народження третьої дитини тощо).

"Тимчасово непридатний" — цей статус можна отримати після проходження військово-лікарська комісія за станом здоров’я. Наприклад, якщо людина потребує операції для покращення фізичного стану.

"У розшуку" — це означає, що військовозобов'язаний впродовж років не надав жодної інформації до ТЦК. Деколи вони не приходили для обліку ще з моменту отримання підлітком посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Згідно з новим законом, після 25, коли закінчується призовний вік, людина переходить у розряд військовозобов’язаних. Якщо громадянин не з’явився в ТЦК, він набуває статусу "у розшуку", але з кримінальним розшуком це не пов'язано. Також це стосується тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Щоб позбавитися цього статусу, необхідно з’явитися в територіальний центр комплектування.

"Знято" — цей статус означає, що особу офіційно знято з військового обліку у зв’язку зі зміною місця проживання або за станом здоров’я відповідно до висновків ВЛК.

"Виключено" — людину за віком або за станом здоров’я виключено з обліку як військовозобов’язаного. Також це стосується особи, засудженої за тяжкі злочини. Водночас цей статус мають і чинні військові, адже пішовши на службу, вони перестають бути військовозобов’язаними, а стають військовослужбовцями.

Незмінні статуси є тільки у громадян, які досягли 60-річного віку. Усі інші мають ситуативні статуси.

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні почав діяти новий закон про мобілізацію. Тому тепер всі військовозобов'язані мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що електронні повістки не будуть надходити до мобільного застосунку "Резерв+".

"Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися - повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше", - зазначив він.

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