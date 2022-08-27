Відзначається, що діти проходять через табір, де їх вчать стріляти та ненавидіти Україну.

Російські загарбники створили табір для дітей з Маріуполя. Окупанти методично "промивають" мозок маленьким українцям.

Про це повідомив Маріупольська міська рада Telegram-канал.

Відзначається, що "табір" знаходиться в селі Мелекіно. Там дітей вчать стріляти та ненавидіти Україну.

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"Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колабранти намагаються перетворювати маріупольських дітей на гітлерюгенд. У Мелекіно вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти і ненавидіти Україну", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 23 серпня в російські сім'ї незаконно передали понад 1000 дітей з Маріуполя. Управління у справах сім'ї та дитинства суб'єкта РФ Краснодарського краю повідомило про програму, за якою російська влада перевезла більше 1000 дітей з Маріуполя в Тюмень, Іркутськ, Кемерово і Алтайський край, де їх усиновили Російські сім'ї.

За даними віце-прем'єра Ірини Верещук, станом на кінець червня більше двох тисяч дітей були незаконно вивезені з території України в Російську Федерацію.

Верховна Рада України звернулася до ООН про неприпустимість усиновлення викрадених українських дітей у російських сім'ях.

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