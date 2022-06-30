44 дитини було повернуто до України.

Понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені з території України до Російської Федерації.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз у нас є інформація, що понад дві тисячі таких діток потрапили незаконно і насильницьки були вивезені до Росії. Однак ми не знайшли ще по всіх двох тисячах даних і не верифікували таких", - сказала Верещук.

Вона також додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли приходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де знаходиться дитина.

"Ми знаходимо таких діток на території Російської Федерації, пишемо відповідні листи і точково їх повертаємо. Таким чином, вже було повернуто 34 дитини з "ДБСТ" і десять дітей завдяки опікунам, які поїхали до Росії і привезли таких діток до України. Це разом 44 дитини", - відзначила Верещук.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада України звернулася до Організації Об'єднаних Націй щодо неприпустимості усиновлення викрадених українських дітей в російських сім'ях.

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