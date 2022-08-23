Ще понад 300 дітей нині утримуються в спеціалізованих закладах Краснодарського краю.

Російська Федерація продовжує викрадати дітей з території України та влаштовувати їхнє незаконне усиновлення з боку російських громадян - вже понад 1000 дітей з Маріуполя передані у російські сім'ї.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Лише за інформацією Управління з питань сім’ї та дитинства міста Краснодар, понад 1000 українських дітей із захопленого російською армією Маріуполя були незаконно передані стороннім особам в Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї; іще понад 300 дітей нині утримуються в спеціалізованих закладах Краснодарського краю.

Такі дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", - йдеться у заяві.

У МЗС закликали міжнародне співтовариство, зокрема ООН, засудити триваючі злочини Росії проти дітей на території України, а також вжити негайних заходів проти Москви задля припинення нею зухвалих порушень норм міжнародного права.

"Усі українські діти, які були незаконно переміщені на територію Росії, мають бути повернуті до їхніх батьків або законних опікунів", - наголошують у МЗС.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної збройної агресії російські військові вбили в Україні 373 дитини.

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