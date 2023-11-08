Студентська спільнота вишу, у якому працює Фаріон, опублікувала позицію щодо її образливих висловлювань.

Студенти Національного університету "Львівська політехніка" закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Про це йдеться у заяві колегії та профкому студентів й аспірантів "Львівської політехніки", оприлюдненій у соціальних мережах.

"Ми на десятому році війни та на другому році повномасштабної війни. Нашому населенню загрожує окупація, загибель від обстрілів, а наша національна ідентичність та свобода під ризиком знищення. Між нами і цими загрозами стоять військовослужбовці, учасники бойових дій, які всіма своїми силами тримають оборону, втрачають здоров'я та життя. У нас не можуть бути допустимі образа їх честі і гідності", - йдеться у заяві.

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Студенти вишу також зауважили, що підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців, не співпадає із цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять вони роблять одноосібно, як колектив студентської організації та спільнота студентів загалом.

"Залишаємо за собою право дослідити поведінку п. Фаріон в контексті освітньо-навчального процесу, наявність подібних закидів під час викладацької діяльності та у роботі зі студентами Львівської політехніки. Разом з тим, нагадуємо, що стаття 435-1 Кримінального кодексу України стверджує наступне: "Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк". Закликаємо відповідні правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення ККУ або ж факт його відсутності", - зазначають студенти.

Студенти наголошують, що в Україні дійсно є проблема "насильницького зросійщення століттями, втім динаміку українізації важко не помітити". Вони впевнені, що після перемоги державна політика та свідомість громадян повинні будуть довести процес українізації до кінця.

Скандал навколо "Азову" та Фаріон

Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також не пропустив цей скандал і одразу звернувся до правоохоронних органів.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома також як "Пташка" зазначила, вважає Фаріон ворогом, який просуває наративи Кремля.

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