74% вважають, що Україна збереже території в межах кордонів 1991 року.

97% опитаних жителів України вірять у перемогу у війні, яку розв'язала Російська Федерація.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". "97% громадян вірять у перемогу у війні з Росією, а 74% вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік", - зазначають соціологи.

Також зазначається, що це опитування свідчить про стійку довіру до президента Володимира Зеленського, зростання підтримки членства в НАТО та впевненість, що Росія має заплатити за післявоєнну відбудову України. Зокрема, схвально оцінюють діяльність Зеленського 91% респондентів.

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Також українці висловлюють рекордну підтримку щодо членства України в НАТО – 82%. "Це на 10% більше порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23% – порівняно з даними за квітень 2022 року", - йдеться в результатах опитування.

Згідно з результатами опитування, 54% українців вважають, що рішення про відбудову мають ухвалювати жителі зруйнованих міст і селищ, тоді як 37% виступають за те, щоб ці рішення ухвалювали органи місцевої влади.

"При цьому українці вважають, що саме Росія повинна заплатити за проведення післявоєнної відбудови. 89% переконані, що відновлення пошкодженої інфраструктури має фінансуватися за рахунок конфіскованих російських активів або репарацій", - йдеться в результатах дослідження.

*** Опитування проводилося соцгрупою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 1 по 5 лютого методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загалом опитано 2 тис. жителів України віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2%.

Думка українців - останні опитування

Нагадаємо, що більшість українців вважають Білорусь стороною, яка воює проти України.

Згідно з результатами опитування Центру Размукова, найвищим рівнем довіри в українців наразі користуються Збройні сили України. Одразу за ними йдуть волонтерські організації.

За даними соціологів КМІС, 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території країни-агресора. А майже 70% - "за" звільнення окупованого Криму військовим шляхом.

Крім того, все більше українців обирають спілкуватися українською в повсякденному житті.

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