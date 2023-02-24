Не підтримують завдання ударів по РФ лише 7% респондентів.

90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії, про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами: 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури. Крім цього, 13% респондентів вважають, що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, у тому числі по населенню, як це робить сама Росія", - мовиться в опитуванні.

Лише 7% респондентів, як зазначається, не підтримують завдання ударів по Росії.

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***Опитування проведено 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Опитано 2 тис. 002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Війна новини 24 лютого - як змінилися настрої українців

Опитування, проведене на початку серпня показало, кого серед публічних осіб українці люблять найбільше, а кого ні. Лідерами симпатій стали Зеленський, Притула, Кличко та Залужний.

Абсолютна більшість опитаних громадян України підтримує продовження збройної боротьби, незважаючи на російські ракетні удари, йшлося в опитуванні КМІС 21-23 жовтня.

Також на тлі збройної агресії Росії в Україні спостерігається рекордний рівень підтримки вступу до НАТО: 87% респондентів "за" членство в альянсі.

Найбільш дружніми країнами наразі українці вважають Польщу, Литву, Велику Британію, США та Канаду. Абсолютно ворожі - Білорусь та Росія.

Підтримка росіянами війни проти України - що відомо

За даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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