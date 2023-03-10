Якщо у 2021 році цей показник становив 64%, то у 2022-му він зріс до 71%.

У 2022 році в Україні зросла частка громадян, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. "У 2022 році зросла частка громадян, які вживають українську мову в повсякденному житті, порівняно з 2021 роком. Якщо у 2021 році цей показник становив 64%, то у 2022-му він зріс до 71%. Водночас рівень вживання російської мови знизився на майже 10%. Така динаміка є наслідком як ефекту символічної відмови, так частково і неможливістю проводити дослідження громадської думки на окупованих та прифронтових територіях Півдня та Сходу", - йдеться у повідомленні.

Дослідження показало, що російська мова лишається поширеною у повсякденному спілкуванні у Південному та Східному макрорегіонах. Водночас варто мати на увазі, що практика вживання мов не обмежується лише спілкуванням у родині чи з найближчими друзями. Найімовірніше, значна частина тих, хто відзначили російську як переважну мову спілкування вдома, послуговуються українською у публічній сфері, при спілкуванні з україномовним співрозмовником тощо.

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Зберігається також і відмінність у мовній практиці жителів різних типів населених пунктів. Зокрема, як це було і раніше, у містах Півдня та Сходу України російська мова повсякденного спілкування досі є поширеною, у той час як жителі селищ та сіл здебільшого україномовні.

"Зросла й частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо у 2021 році частка населення, котра вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України", - мовиться в результатах опитування.

Опитування проведено з 13 по 21 грудня 2022 року методом face-to-face проводилося у: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях (Західний макрорегіон); Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, а також в місті Києві (Центральний макрорегіон); Миколаївській, Херсонській та Одеській областях (Південний макрорегіон); Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях (Східний макрорегіон).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування українців

Нещодавно в українців питали, як вони відносяться до Александра Лукашенко та чи вважають Білорусь стороною, яка воює проти України. Більшість респондентів відповіли ствердно.

Також проводилося опитування щодо доцільності вивчення російської мови у школах. 52% українців вважають, що її не має бути у шкільній програмі.

Результати іншого опитування показали, що більше половини українців більше не вважають російську мову важливою для країни.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни в українців сильно зросла віра у перемогу над Росією.

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