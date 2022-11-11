Сьогодні вже можна робити передзамовлення, а саму марку презентують у грудні безпосередньо у Херсоні.

"Укрпошта" оголосила про запуск нової поштової марки "Херсон - це Україна".

Це перша марка, яка присвячена місту-герою, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

"І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на кілька днів раніше події. Бо в "Укрпошті" точно знають, що наші військові – найкращі, а деокупація, то лише питання часу", - наголосив Смілянський.

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За його словами, на новій поштовій марці можна буде побачити один із символів Херсонщини - кавун з додатковими художніми сюжетами.

Крім того, він додав, що до марки випустять конверт, на якому буде зображено, як український солдат "вкладає скибочку кавунчика". Також буде випущено листівку "Херсон – це Україна".

"Сьогодні стартує передзамовлення, а саму марку ми обов’язково запустимо безпосередньо в Херсоні в грудні. Може, я зроблю це як в.о. директора Херсонської дирекції, хоча, знаючи нашу команду та швидкість поновлення роботи "Укрпошти", це навряд чи, бо ми поновимо там свою роботу значно раніше)", - заявив Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" зазначив, що забронювати замовлення можна за посиланням – https://postmark.ukrposhta.ua/.

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