Продаж другої частини тиражу розпочнеться після 1 червня.

"Укрпошта" за 5 днів продала вже понад 3 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram.

"Завершується п’ятниця і завершився перший етап продажів нашої марки "Корабель всьо", який розпочався в понеділок з урочистого погашення за участі президента України та командуючого ВМС України. З того часу ми продали більше 3 млн марок, що є безумовним рекордом", - зазначив Смілянський.

За його словами, більше 1 млнна марок продано онлайн. Загалом надійшло більше 250 тис. замовлень.

"Всі ці замовлення вже пакуються і відправляються. Робимо все, щоб це було якомога швидше, залучаємо партнерів, але враховуючи перший такий рекордний досвід, беремо до 2 тижнів на обробку. Ще раз - будемо докладати максимум зусиль, щоб все відправити швидше", - додав Смілянський.

Він пояснив, що продаж другої частини тиражу розпочнеться після 1 червня. Всього буде продано 5 млн марок марки "Корабель всьо".

Марка "Русскій воєнний корабль… Всьо!": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була в"Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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