Наголосимо, що вперше за всі 30 років існування чемпіонату світу з дресирування, перемогу в ньому здобула українка.

Службова бельгійська вівчарка Бліка з Нацгвардії разом зі своєю власницею кінологинею, старшим лейтенантом Вікторією Безус обійшли учасників Чемпіонату світу з дресирування з понад півтори сотні країн і вперше за 30 років існування змагань здобули перемогу для України.

Як йдеться у сюжеті ТСН, Бліка та Вікторія Безус несуть службу в одній із частин Нацгвардії. Рік тому на змаганнях в Україні Бліка отримала кваліфікацію, це й була перепустка на чемпіонат з дресирування службових собак.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України ні Бліка, ні її власниця Вікторія вирішили не здаватися і поїхали до Чехії на чемпіонат. Це були змагання, на яких собака мала продемонструвати, наскільки в неї добрий нюх, виконати вправи на слухняність і показати свою вправність у командній роботі.

Відео дня

"Вона (собака - ред.) виконувала все так яскраво і настільки чисто, що суддя потім після виступу сказав, що я це відео буду показувати, як навчальне для тих, хто вчиться. Він сказав, що він у житті ніколи такого не бачив і що це, мабуть, найкраще виконання цього розділу, яке він тільки в житті бачив", - розповіла кінологиня.

Серед учасників з понад півтори сотні країн Бліка проявила себе найкраще і стала чемпіонкою.

"Приємно, що одразу після виступу до мене підходили багаторазові чемпіони світу і казали: у нас мурашки по шкірі, що ми такого не бачили", - зазначила військовослужбовець.

Тварини "на службі": хто допомагає ЗСУ захищати Україну

Собаки активно допомагають у боротьбі з рашистами. Вони не тільки патрулюють вулиці і боронять блокпости, а й беруть участь у розчищенні території України від вибухонебезпечних предметів – нерозірваних мін та снарядів, якими росіяни гатили по нашій землі.

Нещодавно у Києві нагородили чотирилапих захисників. Собаки, які беруть активну участь у бойових діях в Україні, отримали також і подарунки у вигляді ласощів.

Особливе визнання отримав пес Патрон. На його честь "Укрпошта" навіть випустила першу благодійну марку. Завдяки продажу марки планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські прикордонники взяли на службу крилатого матроса Джиммі. Пташеня було з підбитим крилом і могло не вижити.

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