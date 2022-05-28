Починаючи з 24 лютого Туксон несе службу на одному з блок-постів.

В українських прикордонників з’явився пес-помічник, який не є службовою собакою і пішов на "службу" добровільно.

Історію чотирилапого розповіли у Держприкордонслужбі.

"Якщо запитаєте, що таке вірність, то просто прочитайте цю історію. Знайомтесь, це пес Туксон і він – прикордонник. Він не є службовою собакою, проте виходів на кордон має стільки, що і не злічити. Він самовільно супроводжує майже всі прикордонні наряди, які виконують наказ на охорону державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники розповідають, що починаючи з 24 лютого Туксон несе службу на одному з блок-постів.

"Чотирилапий помічник надихає захисників на виконання завдань і допомагає наближати перемогу над окупантом!", - наголошують в ДПСУ.

Раніше УНІАН розповідав, як пес Патрон з Чернігова став сапером та зіркою мережі.

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