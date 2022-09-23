Крім нагород службові собаки отримали також подарунки у вигляді ласощів.

В Києві відбулося нагородження чотирилапих захисників, які беруть активну участь у бойових діях в Україні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, спеціальними нагородами відзначили низку песиків, що вже встигли відзначитися у своїй непростій роботі.

Зокрема, було відзначено лабрадора Айру, якого добре знають на Донеччині. Собака виконує різні завдання – від пошуку зброї до чергування на блокпості.

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"Під час цієї війни багато здобутків, вона знаходила безліч схронів з боєприпасами російських військових, які вони залишають при відході з нашої території, диверсійних груп, які перевозять зброю", – розповідає кінолог Георгій Геледчак.

Відзначили і бельгійську вівчарку Алмаза, який допоміг виявити сотні вибухових предметів. Сьогодні він все ще допомагає розміновувати Київщину.

"У нас ще з собачкою дуже багато роботи попереду, після Київської області поїдемо по всім іншим областям", – каже кінолог Леонід Левченко.

Крім нагород службові собаки отримали також подарунки у вигляді ласощів.

Як собаки допомагають Україні боротися проти агресії Росії

Собаки активно допомагають у боротьбі з російським агресором. Вони не тільки патрулюють вулиці і боронять блокпости, а й беруть участь у розчищенні території України від вибухонебезпечних предметів – нерозірваних мін та снарядів, якими росіяни гатили по нашій землі.

Цікаво, що серед українських чотирилапих захисників є ті, хто раніше був на службі в армії Росії. Зокрема, службовий пес Макс, якого кинули напризволяще окупанти, пройшов перепідготовку і тепер служить у лавах Національної гвардії України.

Справжньою зіркою соцмереж серед пухнастих бійців став дворічний пес джек-рассел-тер'єр Патрон – талісман чернігівського загону саперів. Він разом із колегами по службі вишукує та нейтралізує загрози вибухів. За свою роботу пес був нагороджений президентом Володимир Зеленський медаллю "За віддану службу".

Популярність цього собаки також допомагає збирати кошти для ДСНС. "Укрпошта" випустила першу благодійну марки із зображенням пса Патрона. Завдяки продажу марки планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Наклад — 1 млн екземплярів.

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