Пташеня було з підбитим крилом і могло не вижити.

Українські морські прикордонники на одній з позицій врятували сокола.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського загону морської охорони ДПСУ.

"Майбутнього бойового побратима прикордонники врятували на одній з позицій. Пташеня було з підбитим крилом й точно не вижило б... Назвали його Джиммі, адже це ім’я означає "удачливий" і навіть "летючий", - розповіли у прес-службі.

Відео дня

Зазначається, що пташеня було зовсім маленьким, з пухнастим оперенням, коли моряки взяли його до свого підрозділу. Вони облаштували йому місце перебування та забезпечили їжею.

"Спочатку годували з рук м’ясом та рибою. А як трошки підріс – розкладали та підвішували їжу у різних місцях, аби Джиммі поступово вчився сам добувати собі харчі. Вчили літати і щиро раділи першим його успіхам", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники шуткують, що згодом присвоїли птаху перше звання – "матрос" та, відпустивши на волю, дали бойове секретне завдання.

"Коли вже стало очевидно, що сокіл зміцнів і може повноцінно літати, його відпустили", - уточнили у загоні.

У ДПСУ жартують, що відтепер одна з ділянок морського узбережжя посилена і з повітря.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині службовий пес окупантів "перейшов" на сторону України.

А у Харківській області прикордонники "прийняли" на службу безхатнього собаку. Його назвали Термінатором через гетерохромію.

Вас також можуть зацікавити новини: