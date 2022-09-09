Українські морські прикордонники на одній з позицій врятували сокола.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського загону морської охорони ДПСУ.
"Майбутнього бойового побратима прикордонники врятували на одній з позицій. Пташеня було з підбитим крилом й точно не вижило б... Назвали його Джиммі, адже це ім’я означає "удачливий" і навіть "летючий", - розповіли у прес-службі.
Зазначається, що пташеня було зовсім маленьким, з пухнастим оперенням, коли моряки взяли його до свого підрозділу. Вони облаштували йому місце перебування та забезпечили їжею.
"Спочатку годували з рук м’ясом та рибою. А як трошки підріс – розкладали та підвішували їжу у різних місцях, аби Джиммі поступово вчився сам добувати собі харчі. Вчили літати і щиро раділи першим його успіхам", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники шуткують, що згодом присвоїли птаху перше звання – "матрос" та, відпустивши на волю, дали бойове секретне завдання.
"Коли вже стало очевидно, що сокіл зміцнів і може повноцінно літати, його відпустили", - уточнили у загоні.
У ДПСУ жартують, що відтепер одна з ділянок морського узбережжя посилена і з повітря.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині службовий пес окупантів "перейшов" на сторону України.
А у Харківській області прикордонники "прийняли" на службу безхатнього собаку. Його назвали Термінатором через гетерохромію.