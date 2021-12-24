Смертельна ДТП на Чернігівщині: чи є шанси довести провину, якщо водій – депутат

Нещодавно у місті Бахмач на Чернігівщині сталася смертельна ДТП – під колесами авто загинув велосипедист. Водій – депутат міськради Віктор Міщук. Як зазначають місцеві активісти, це вже не перша дорожньо-транспортна пригода за його участі, однак раніше йому вдалося уникнути покарання. Чи вийде він сухим з води й цього разу?

Ввечері 18 грудня у Бахмачі (Чернігівська область) водій за кермом автомобіля Skoda Octavia збив велосипедиста та намагався залишити місце ДТП, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Порушником правил дорожнього руху виявися впливовий у минулому чиновник, а нині депутат Бахмацької міськради Віктор Міщук. Потерпілий – працівник місцевого підприємства, який їхав на роботу в нічну зміну – від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні. Правоохоронці того ж дня затримали водія авто. Він відмовився від проведення медичного обслідування на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Однак поліція примусово відібрала у затриманого зразки крові та сечі для проведення експертизи. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Водію загрожує до 10 років позбавлення волі.

Громадськість вимагає об'єктивного розслідування

Місцеві жителі й громадські активісти побоюються, що справу можуть зам’яти, оскільки Міщук вже наступного дня після ДТП потрапив до лікарні з начебто підвищеним тиском, й аналізи щодо підтвердження чи спростування наявності алкоголю в крові в нього взяли через значний проміжок часу після скоєння злочину. Саме тому активісти пікетували місцевий відділок поліції, вимагаючи об'єктивного розслідування цієї смертельної аварії.

Як повідомили організатори акції, її метою було привернути увагу до ДТП та не дозволити "спустити на гальмах розслідування вбивства". До відділення поліції прийшли до 30 активістів та місцевих мешканців. Вони тримали в руках плакати з гаслами: "Закон – один для всіх?".

"За свідченням очевидців, Міщук був настільки п'яний, що не міг самостійно вийти з машини", - розповів організатор акції, депутат Бахмацької міської ради від ВО "Свобода" Володимир Брюховецький. За його інформацією, Міщук не вперше скоїв ДТП у стані сп'яніння, однак раніше покарання зміг уникнути.

Пізніше, порушнику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу, Брюховецький оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео спілкування поліцейського з депутатом, пояснивши, що отримав запис зі своїх джерел у поліції.

"На суді Міщук повідомив, що під час скоєння ДТП був тверезим та рухався зі швидкістю 40 кілометрів на годину. Викладаємо відео затримання "тверезого" Віктора Міщука. Чи встановили особу жінки на відео, яка могла перебувати в машині Міщука – імовірного свідка події, поки невідомо", - написав Брюховецький.

На відео водій спочатку вдає, що не чує поліцейського, а потім виявилося, що в нього немає документів. Міщук сказав, що їхав сам, однак далі є згадки про пасажира (ймовірно, жінку). Відео має кілька тисяч переглядів і сотні поширень. У коментарях дописувачі вказують на дуже чемну поведінку поліцейського і припускають, що це через впливовість підозрюваного, бо якби "це була звичайна людина, то витягли б з автомобіля, кинули на землю і наділи кайданки". До речі, Міщук працював головою Бахмацької та Носівської РДА, головою Бахмацької райради. Також користувачі соцмереж звертають увагу, що водій зовсім не виглядав хворим, як потім було оголошено.

Про те, що Міщук дозволяв собі сісти за кермо напідпитку, говорять й інші місцеві жителі. Вони вважають, якщо водій скоїв ДТП зі смертельними наслідками, то має понести покарання, згідно з чинним законодавством, а не шукати "підходи і ходи, аби виплутатися". У розмовах місцеві мешканці співчувають родині загиблого й різко висловлюються про водія.

"Не вперше це трапляється з ним, але ж не покаявся. Якщо допустив трагедію, то посип голову попелом, скажи – люди добрі, простіть і судіть, так ні ж!", - обурюється громада.

Лікарня замість СІЗО

У день пікетування поліції, Бахмацький районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному. Суд відправив депутата під варту на 60 діб без права внесення застави.

"Тримання під вартою без застави. Такий запобіжний захід обрав Бахмацький районний суд, підтримавши клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу депутату місцевої ради, підозрюваному у порушенні правил дорожнього руху, скоєному в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого", - поінформував прокурор області Сергій Василина.

Він наголосив, що сідати п’яним за кермо – злочин. Але злочинцем людину може назвати лише суд.

В Бахмачі відбулася й сесія міської ради, на якій теж обговорювалася резонансна ДТП. За словами Брюховецького, начальник Бахмацького відділення поліції Микола Омельченко повідомив, що Міщук поки перебуває в Бахмацькій лікарні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Однак поліція ставить питання перед лікарями про можливість відправки підозрюваного до СІЗО.

"Стан Віктора Міщука у момент скоєння ДТП чітко видно на оприлюдненому відео, тому, щоб не допустити зростання суспільної напруги та непередбачуваних реакцій активної частини громади, щиро сподіваємося на об'єктивний та неупереджений висновок лікарів", - прокоментував Брюховецький.

За його інформацією, також досягнуто домовленостей на зустрічах за участі влади, поліції та керівництва лікарні напрацювати механізм, що унеможливить надалі надання особам, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, неправдивих медичних висновків. Брюховецький переконує, що такі факти неодноразово мали місце.

Вже 24 грудня у прокуратурі повідомили, що підозрюваного виписали з лікарні. Він перебуває під вартою у Ніжині і його планують етапувати до Чернігівського СІЗО.

Депутатський мандат як обтяжуюча обставина

У партії "Рідний дім", від якої обирався Міщук, назвали наявність у водія депутатського мандата обтяжуючою обставиною, оскільки підозрюваний не тільки порушив правила дорожнього руху, скоївши ДТП, але й не виправдав сподівань виборців. Керівник виконкому партії Віктор Вінниченко розповів журналістам, що партія розглядає можливість позбавлення Міщука депутатського мандату.

Однак пізніше в партії передумали, мовляв, провели діалог і вирішили не ініціювати вилучення мандату у Міщука. Говорять, що у підозрюваного водія міг статися за кермом інфаркт. Депутати "Рідного дому" у Бахмацькій міськраді не стали під час сесії надавати оцінки події, зважаючи, що справу ще не розслідувано.

Голова правління Чернігівського центру прав людини, правозахисник Олександр Підгорний говорить, що уникнути відповідальності в справі про ДТП завжди можна, "все залежить від впливовості та кількості грошей у певної особи для вирішення своїх питань "невинуватості" у різних інстанціях – лікарні, судах, поліції, прокуратурі". Впливатиме на хід справи й позиція родичів загиблого. Однак саме у цю справу може втрутитися політика.

"В цьому випадку шанс отримати реальний строк у підозрюваного є. По-перше, його ніби можна "здати" безболісно для влади. По-друге, можна влаштувати показовий судовий процес на рівні містечка", - розповідає він.

Але, щоб такі випадки взагалі не виникали, потрібна безальтернативна боротьба з корупцією на всіх рівнях. Жодні зміни в законодавстві не матимуть результатів, доки існує корупційна складова в правоохоронній системі та у системі правосуддя, вважає Підгорний.

Правоохоронці мають діяти оперативно

Колишній співробітник правоохоронних органів, який має досвід саме у розслідуванні ДТП, вважає, що встановити істину, чи був водій нетверезим, може комплекс слідчих дій. Однак провести його варто оперативно. І найважливіше – слідчі мають бути зацікавлені у з'ясуванні всіх деталей та обставин: "Ми можемо припускати, чи був водій нетверезим чи ні. Але для суду потрібні факти й докази. Водій відмовився від освідування, аналізи взяли примусово і через певний час, тому там можуть бути вже інші результати, ніж у момент ДТП. Встановити істину допоможе комплекс слідчих дій, якщо простежити поведінку водія за кілька годин до ДТП – де був, що робив, з ким зустрічався? І за допомогою свідків дізнатися, вживав він алкоголь чи ні".

Простими словами, поліції варто працювати за "гарячими слідами", отримати доступ до телефона водія, поговорити зі свідками, доки їх не підкупили чи не залякали. За кілька тижнів зробити все це буде неможливим.

Варто зазначити, що сп’яніння є обтяжуючою обставиною під час встановлення покарання для водія. Крім цього, варто взяти до уваги і той факт, що була спроба втечі з місця ДТП. За вчинення цієї аварії підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортним засобом теж до десяти років.

Чи буде розслідування й суд справедливими та у рамках закону, покаже час. Депутат міськради й місцевий активіст Брюховецький розповідає, що більшість жителів Бахмача у справедливий вирок наразі не вірять. Але, за його оцінкою, реакція в громаді – безпрецедентна: "Безкарності ніхто не вибачить. На пікетування поліції, на суд, на сесію прийшли люди, які раніше взагалі ніколи не брали участі в жодних акціях. Якщо справу затягуватимуть та "заминатимуть", прогнозую, що може статися соціальний вибух, і це не перебільшення. Тим паче, що у Бахмачі є кому організовувати акції громадської непокори".

Ірина Синельник