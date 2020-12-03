Колишніх співробітників українського спецпідрозділу "Беркут" помітили в рядах співробітників білоруського ОМОНу, які беруть участь в жорстких розгонах мирних протестів у Мінську.
Про це повідомляє видання "Новы час".
Зокрема, журналісти впізнали екс-"беркутівця" Анатолія Примака, який покинув Україну після Революції Гідності.
Журналісти розшукали його фотографію зі змагань з рукопашного бою серед співробітників міліції, що проходили в Мінську в січні 2017 року. Тоді державне видання "СБ. Беларусь Сегодня" писало про нього як про співробітника Мінського ОМОНу.
Ім'я Примака 6 березня було помічено у справі Центрального районного суду Мінська. Він був викликаний до суду в якості свідка у справі білоруського громадського активіста Миколи Дєдка.
Серед контактів Примака в соцмережах вдалося виявити ще одного екс - "беркутівця" в рядах ОМОНу - Дмитра Анцупова.
Його фото на нараді мінських силовиків було опубліковано у 2018 році в державному виданні "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов також був присутній на іспиті на право носіння чорного берета бійцями ОМОНу - його вдалося впізнати на відео державного телеканалу "СТВ".
26 жовтня з'явилася інформація про те, що Анцупов є інспектором відділу спеціальної підготовки ОМОНу в Мінську.
У соцмережах Анцупов прославляє російських окупантів, найманців і сепаратистів.
Протести в Білорусі: передісторія
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- З початку акцій протесту, за даними лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, було затримано й постраждали близько 30 тисяч осіб.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram