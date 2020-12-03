Журналісти впізнали екс-"беркутівця" Анатолія Примака, який покинув Україну після Революції Гідності, а також Дмитра Анцупова.

Колишніх співробітників українського спецпідрозділу "Беркут" помітили в рядах співробітників білоруського ОМОНу, які беруть участь в жорстких розгонах мирних протестів у Мінську.

Про це повідомляє видання "Новы час".

Зокрема, журналісти впізнали екс-"беркутівця" Анатолія Примака, який покинув Україну після Революції Гідності.

Журналісти розшукали його фотографію зі змагань з рукопашного бою серед співробітників міліції, що проходили в Мінську в січні 2017 року. Тоді державне видання "СБ. Беларусь Сегодня" писало про нього як про співробітника Мінського ОМОНу.

Ім'я Примака 6 березня було помічено у справі Центрального районного суду Мінська. Він був викликаний до суду в якості свідка у справі білоруського громадського активіста Миколи Дєдка.

Серед контактів Примака в соцмережах вдалося виявити ще одного екс - "беркутівця" в рядах ОМОНу - Дмитра Анцупова.

Його фото на нараді мінських силовиків було опубліковано у 2018 році в державному виданні "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов також був присутній на іспиті на право носіння чорного берета бійцями ОМОНу - його вдалося впізнати на відео державного телеканалу "СТВ".

26 жовтня з'явилася інформація про те, що Анцупов є інспектором відділу спеціальної підготовки ОМОНу в Мінську.

У соцмережах Анцупов прославляє російських окупантів, найманців і сепаратистів.



Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

З початку акцій протесту, за даними лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, було затримано й постраждали близько 30 тисяч осіб.

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Автор: Денис Прядко