Після Революції Гідності багато "беркутівців" покинули Україну / фото REUTERS

Колишніх співробітників українського спецпідрозділу "Беркут" помітили в рядах співробітників білоруського ОМОНу, які беруть участь в жорстких розгонах мирних протестів у Мінську.

Про це повідомляє видання "Новы час".

Зокрема, журналісти впізнали екс-"беркутівця" Анатолія Примака, який покинув Україну після Революції Гідності.

Анатолій Примак у Мінську

Журналісти розшукали його фотографію зі змагань з рукопашного бою серед співробітників міліції, що проходили в Мінську в січні 2017 року. Тоді державне видання "СБ. Беларусь Сегодня" писало про нього як про співробітника Мінського ОМОНу.

Анатолій Примак - крайній праворуч
Анатолій Примак - крайній праворуч

Ім'я Примака 6 березня було помічено у справі Центрального районного суду Мінська. Він був викликаний до суду в якості свідка у справі білоруського громадського активіста Миколи Дєдка.

Анатолій Примак

Серед контактів Примака в соцмережах вдалося виявити ще одного екс - "беркутівця" в рядах ОМОНу - Дмитра Анцупова.

Дмитро Анцупов / фото Преступности нет

Його фото на нараді мінських силовиків було опубліковано у 2018 році в державному виданні "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов також був присутній на іспиті на право носіння чорного берета бійцями ОМОНу - його вдалося впізнати на відео державного телеканалу "СТВ".

Анцупов на нараді білоруських міліціонерів
Анцупов на іспиті білоруських силовиків на право носити "чорний берет"

26 жовтня з'явилася інформація про те, що Анцупов є інспектором відділу спеціальної підготовки ОМОНу в Мінську.

У соцмережах Анцупов прославляє російських окупантів, найманців і сепаратистів.
 

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  • З початку акцій протесту, за даними лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, було затримано й постраждали близько 30 тисяч осіб.

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Автор: Денис Прядко