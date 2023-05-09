У січні 2014 року понад 13 тис. гранат російського виробництва були незаконно переправили літаком з території РФ, а потім застосовані проти протестувальників у Києві.

В Україні заочно судитимуть колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у справі про постачання гранат з РФ під час Революції гідності у лютому 2014 року.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Зокрема, за клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia (заочно) стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора департаменту матеріального забезпечення МВС.

"Це дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених", - сказано у повідомленні.

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Як установлено слідством, колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС спеціальних засобів – понад 13 тис. гранат виробництва РФ.

"У подальшому обвинувачені, перевищуючи владу та службові повноваження, організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, працівниками підрозділів внутрішніх справ до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині м. Києва. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 особам", - наголошується у повідомленні.

При цьому, за клопотанням сторони обвинувачення судом прийнято рішення про передачу частини цих гранат, які не були застосовані проти мітингувальників, Національній поліції України для стримання військової агресії РФ.

Справи Майдану

Усерпні 2022 року справу екс-очільника МВС Віталія Захарченка про постачання гранат з РФ під час Революції гідності передано до суду.

У січні 2014 року екс-посадовці незаконно переправили літаком з території РФ ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручні димові гранати виробництва держави-агресора. Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України п'ятьох колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, у тому числі - колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.

Захарченко обвинувачується в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та розтрати майна МВС в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

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