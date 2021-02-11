Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував можливість зняття Європейським Союзом санкцій з деяких соратників колишнього президента Віктора Януковича.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Брюсселі під час спільної прес-конференції з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем та комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
Шмигаль підкреслив, що Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці.
"Стосовно окремих фізичних осіб – там, де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти або цінності, які були вкрадені, – повернуті, звичайно, там санкції можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду, і діалог про це ведеться між Україною і ЄС на професійному рівні та на рівні законодавчому в повній мірі", - додав глава уряду.
Санкції проти оточення Януковича: що відомо
- 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів проти колишнього президента Віктора Януковича та чиновників часів його президентства за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.
- У березні 2020 року Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити до 6 березня 2021 року санкції проти Януковича та 9 осіб, зокрема: колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, екс-заступника глави Міністерства внутрішніх справ Віктора Ратушняка, сина екс-президента Олександра Януковича, сина екс-генпрокурора Артема Пшонки, бізнесмена Сергія Курченка, екс-міністра освіти Дмитра Табачника, колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
- Ці 10 осіб визначені як відповідальні за зловживання українськими державними фінансами або перевищення повноважень, що призвело до втрати українських державних фінансів.
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