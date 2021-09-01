Свято не для всіх. День знань в умовах карантину

Навчальний рік в Україні вже другий рік поспіль стартує в умовах пандемії. І, попри загрозу розповсюдження нового штаму COVID-19 "Дельта", 1 вересня по всій країні відбулося багато урочистих зібрань. УНІАН відвідав кілька "лінійок".

Свято Першого дзвоника у Львові: без квітів та під дощем

У Львові корективи у святкування Першого дзвоника вніс не лише карантин, а й погода – цілу ніч на 1 вересня і весь ранок у місті лив сильний дощ. Проте "лінійки" (попри рекомендації міської влади не проводити у школах Львова урочистих заходів) у деяких навчальних закладах все ж запланували, принаймні для учнів 1-х та 11-х класів.

Оскільки на дворі мокро і прохолодно після дощу, святкові заходи, зокрема в ліцеї "Сихівський", перенесли до актової зали. Щоправда батьків туди не пустили – лише учнів перших та 11-х класів. Решта школярів розійшлися по своїх класах на перший у цьому навчальному році урок.

Зазначений ліцей цьогоріч відмовився від букетів квітів вчителям задля допомоги на лікування півторарічної львів’янки Вікторії Полюги, у якої діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія (СМА). Врятувати дитину і допомогти їй жити повноцінним життям коштує понад 2 мільйони доларів. Тож учні ліцею вирішили не витрачатися на букети, а перерахувати кошти за них на рахунок рідних хворої дівчинки…

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти Львівської міської ради, у Львові новий навчальний рік розпочинається традиційно – офлайн, оскільки зараз регіон перебуває у "зеленій" карантинній зоні.

"Учні усіх класів будуть вчитися наживо, але у деяких школах передбачено змішану форму навчання, учні старших класів будуть один чи кілька днів навчатися дистанційно. Відповідне рішення кожен заклад освіти приймає самостійно", – розповіла очільниця управління освіти Зоряна Довганик.

За її словами, повністю на дистанційне навчання класи чи школи будуть переведені у випадку, коли 50% учнів класу або школи будуть перебувавати на самоізоляції. Такий варіант розглядають й у випадку, якщо Львів вийде з "зеленої" карантинної зони.

Також головна освітянка міста зазначила, що загалом цьогоріч у перший клас у Львові пішли 8816 учнів. Ця цифра є дещо більшою ніж торік, адже до міста приєднались школи міської територіальної громади. Але якщо порівнювати кількість дітей виключно по львівських школах, цього року першачків на 100 менше, ніж у 2020 році.

Квести та аніматори для першокласників Чернігова

У Чернігові до перших класів цьогоріч пішли майже 3 тисячі дітей. Всього за парти в 29 навчальних загальноосвітніх закладах сіли понад 30 тисяч учнів. Урочисто розпочали новий навчальний рік тільки першокласники та випускники шкіл. Відповідне розпорядження було ухвалене міською владою через збільшення показників захворюваності на COVID-19 (кількість захворілих і госпіталізованих у лікарні Чернігова за останні тижні збільшилася майже у два рази).

Міський голова Владислав Атрошенко зазначив, що будь-яке скупчення несе великі ризики. Щоб запобігти різкому збільшенню хворих, потрібно мінімізувати контакти.

Втім, на урочисті "лінійки" дозволили прийти батькам. Але лише тому, що проводили святкові заходи на відкритому повітрі. За спостереженнями УНІАН, якщо в одних навчальних закладах свято відбулося в умовах дотримання маскового режиму, в інших "карантинні" вимоги були менш суворими.

В окремих школах для першокласників провели не "лінійки", а розважальні заходи, квести – на них батьків не допустили. Першокласників розважали аніматори. Для всіх інших учнів святкові заходи провели в класних кімнатах.

1 вересня в Одесі: "концертний зал" та дистанціювання

В Одесі цьогоріч за парти сіли майже 11 тисяч першокласників. Місто 1 вересня традиційно скували транспортні затори, таксисти накрутили ціни, а захекані батьки, боячись спізнитися на початок свята, тягли розгублених першокласників напролом – через клумби.

Попри рекомендації місцевої влади, багато шкіл провели "лінійки". Але намагались дотримуватися відповідних обмежень. Зокрема, кожен навчальний заклад вирішував, які класи вийдуть на урочисте шикування (як правило, це першокласники).

В загальноосвітній школі №77 для урочистостей на вулиці спеціально розставили стільці, створивши свого роду концертний зал просто неба. Ошатних малюків з повітряними кульками у руках розсадили на стільцях, розставлених один від одного на відстані. Новоспечені школярі слухали урочисті промови (хоч і не дуже уважно), а потім зайшли до будівлі навчального закладу у супроводі вчителів.

Відбулася святкова церемонія і у школі №80, що на вулиці Ільфа і Петрова. За концертом з повітряними кулями, піснями та урочистим шикуванням із задоволенням спостерігали батьки та мешканці прилеглих будинків, які вийшли для цього на балкони.

Коротку "лінійку" провів і Рішельєвський ліцей. На урочистості зібралися всі учні – діти скучили один за одним за літо і не втратили шанс прийти на "перший дзвінок" у повному складі.

Флешмоби, танцювальні та пісенні виступи, читання віршів – так зустріли День знань більшість одеських шкіл.

У Чернівцях батькам "першачків" не дозволили заходити до класів

Перший дзвінок 1 вересня пролунав для понад 10 тисяч першокласників у Чернівецькій області. Цьогоріч Буковина почала новий навчальний рік в очній, а не дистанційній формі, як це було торік. Питання формату занять школярів, безумовно, одне з тих, яке турбує батьків найбільше.

Чернівчанка Ірина Бугера сьогодні відправила до першого класу свого 5-річного сина Тарасика. Хлопчик уже вміє читати й рахувати, а ще – захоплюється географією та астрономією. Його мати хвилюється, щоб навчальний процес продовжувався у очній формі. Каже, що дистанційний формат, який торік запровадили через посилення карантинних обмежень, може відбити у дитини бажання вчитися, розвиватися і найголовніше – комунікувати з однокласниками.

Після урочистої лінійки на території школи №6 першачків запросили на перший урок. З метою епідеміологічної безпеки батькам до класів заходити не дозволили.

Буковина від самого початку пандемії COVID-19 чи не найбільше в Україні потерпає від спалахів інфекції. Не додають оптимізму щодо захворюваності і аналізи та прогнози вчених. Так, за даними Національної академії наук України, упродовж останніх двох тижнів Чернівецька область демонструє не тільки високий рівень ковід-захворюваності, а й найвищі в Україні темпи поширення хвороби. Дослідники відзначили, що кількість позитивних тестів та нових підтверджених випадків коронавірусу в регіоні збільшилась утроє, а госпіталізацій побільшало у два рази.

За словами заступниці голови Чернівецької ОДА Ірини Ісопенко, єдиним способом забезпечити можливість очної форми навчання (навіть у випадку запровадження "червоної" зони) залишається масова вакцинація педагогів та колективів шкіл. За її інформацією, станом на сьогодні, у випадку погіршення епідситуації на Буковині, працювати очно зможуть 66 шкіл. У цих навчальних закладах вакцинувалося понад 80% персоналу.

Ірина Ісопенко додала, що безперечними лідерами є 14 закладів освіти, в яких щепилися 100% працівників.

Загалом у Чернівецькій області вакцинувалися 40,7% освітян.

"У Чернівцях, де зосереджено найбільше закладів, вакцинувалися 35% освітян. Хочу відзначити гімназію №7 та навчально-виховний комплекс "Любисток", де щепилися практично усі працівники", – сказала Ісопенко.

Також вона зауважила, що 25 шкіл області мають нульовий відсоток вакцинації. У цих колективах наразі проводять активну просвітницьку роботу.

Свято знань на Закарпатті: переважно для першачків та принципово без чиновників

Практично в усіх школах Ужгорода сьогодні провели урочистості тільки для першачків та їхніх батьків – аби вони відчули свято.

Колективи ужгородських шкіл самі обирали формат проведення свята, і навіть якщо проводили "лінійки", то від вітальних промов відмовилися, віддаючи перевагу виступам учнів.

"Багато де традиційні "лінійки" замінили на театралізоване дійство, музичне вітання, посвяту у першокласники, квест-гру, годину спілкування, ознайомчу екскурсію, вікторини та спортивні ігри, фоточелендж тощо", – розповіли у прес-службі Ужгородської міськради.

У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №20 – ліцеї "Лідер", як і в ще кількох школах Закарпаття, батьки та всі охочі могли долучитися до збору коштів для маленького Павлика Мотички, який потребує лікування від спінальної м’язевої атрофії (СМА). Тому замість придбання квітів на 1 вересня, батьки учнів переказали кошти на допомогу малюкові.

Окрім того, за словами голови батьківського комітету одного з класів цього ліцею пані Наталії, найбільше батьків навчального закладу втішила озвучена сьогодні звістка про те, що понад 80% педагогічного колективу школи вакциновані. Тож є надія, що навіть у разі оголошення карантину через поширення коронавірусу діти навчатимуться.

У Мукачеві – другому за величиною місті Закарпаття – сьогодні також проводили День знань без особливих урочистостей, хіба що для першачків та їхніх батьків. Учні старших класів мали повноцінні уроки.

"У нашому місті проводять Дні знань і останні дзвоники без чиновників, депутатів, – розповів речник Мукачівської міської ради Владислав Микита. – Таке рішення було ухвалене чотири роки тому і його дотримуються. Так було й зараз".

Батьки підтримують цю ідею. "День знань – це свято для дітей, а не для чиновників, ніхто, повірте, не слухає ті похваляння чи виступи представників влади. Батькам набагато приємніше, коли заспіває їхня донька чи син, розкаже вітання. Дуже круто, що є така традиція", – розповіла УНІАН Вероніка Панько з Мукачева.

… У Міністерстві охорони здоров'я України нагадують, що навчальні заклади мають організувати безпечний процес навчання в умовах пандемії COVID-19. Протиепідемічні заходи: дотримання гігієни рук (використовувати антисептики слід лише у випадку, коли немає доступу до проточної води з милом); вимірювання температури дітям безконтактним термометром при вході у заклад; ранкове приймання дитини та передачу її після закінчення дня вихователем на території закладу, проте за межами його будівлі; надання пріоритету фізичним активностям та іграм просто неба.

Крім того, до протиепідемічних заходів у закладах позашкільної, загальної, середньої, професійної (професійно-технічної), фахової, передвищої, вищої освіти належать: роз'яснювальна робота серед персоналу та учнів щодо заходів профілактики коронавірусу та реагування у разі виявлення його симптомів; інформування щодо вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань; допуск персоналу до роботи – за умови використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), навіть під час спілкування між працівниками.

В МОЗ нагадують, що без засобів індивідуального захисту в закладах освіти можуть перебувати учні 1-4 класів. А от учні, старші 12 років, мають носити ЗІЗ у школі, не використовуючи їх лише під час проведення занять.

Вхід та перебування в заклади освіти батьків – за умови використання масок, проведення термометрії та попереднього узгодження дій з керівником закладу. За можливості, слід проводити заняття з окремих предметів просто неба.

Мирослава Бзікадзе, Ірина Синельник, Лариса Козова, Наталія Петерварі, Микола Кобилюк

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