Громадянин Канади приїхав в Україну ще до початку війни, а після вторгнення відразу став медиком-добровольцем.

На війні в Україні загинув громадянин Канади українського походження Григорій Цехмістренко, який був добровольцем-медиком.

Як повідомило канадське видання CBC News із посиланням на батька загиблого Віталія Цехмістренка, він жив у Кіністіно протягом багатьох років з батьками, а потім переїхав до Порт-Аліс.

Батько Цехмістренка розповів, що Григорій, якому було 28 років, приїхав в Україну у січні 2022 року, коли у новинах почали з'являтися повідомленні про можливу війну. А після вторгнення став медиком-добровольцем.

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Батько й мати медика-добровольця разом приїхали до Києва з Канади, щоб зустріти Різдво з сином. На свята вони були разом.

"Він хотів побудувати будинок на воді після війни", – поділився батько загиблого.

Григорій, якого друзі називали Грег, загинув у Бахмуті, ймовірно, у проміжку часу з ночі проти 14 січня до ранку 15 січня.

На прохання підтвердити смерть канадського громадянина Міністерство зарубіжних справ Канади відповіло, що не може надати жодної інформації "з міркувань безпеки".

Загибель іноземних добровольців в Україні

Влітку минулого року в Харкові загинула бразильська модель, яка служила снайпером в ЗСУ.

У вересні 2022 року стало відомо, що на війні в Україні загинув громадянин Великобританії Крейг Макінтош, який працював медиком.

В грудні була інформація про шістьох загиблих громадян Грузії поблизу Бахмута. Воїни з Грузії відмовилися здатися в полон росіянам і прийняли смерть за Україну. Загалом за час українсько-російської війни загинули 33 грузинські добровольці.

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