З меморіалу зняли радянську зірку і знак "серп і молот". Тепер їх передадуть музею "Територія терору".

У Львові, на території меморіального комплексу Пагорб Слави, демонтували радянську символіку.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він зазначив, що демонтаж символів радянського режиму був проведений сьогодні, 16 квітня.

З меморіалу зняли радянську зірку і знак "серп і молот". Тепер їх передадуть музею "Територія терору".

Пагорб Слави у Львові

Пагорб Слави - меморіальний комплекс, де поховані російські та радянські військові, загиблі в роки Першої та Другої світової війни.

У 1992 році Львівська обласна рада приймала рішення демонтувати радянські військові меморіали у Львові, однак це рішення пізніше було скасовано.

У квітні 2016 року депутати Львівської міськради звернулися до мера Львова з проханням демонтувати "Монумент Слави". Вони зазначили, що подальше існування у Львові цього меморіалу є порушенням прийнятих навесні 2015 року законів про декомунізацію.

16 лютого 2018 року на території меморіалу були розбиті плити на монументі боротьби проти нацизму. Було збито залізний напис "переможцям над нацизмом" і на цьому місці білою фарбою було написано "пам'ятник окупантам".

2 лютого 2019 року були демонтовані п'ять горельєфів на честь радянських солдатів зі стели пам'ятника і передані в музей "Територія терору", а 3 березня була знесена сама стела.

Як повідомляв УНІАН, у Львові до Дня міста (7 травня) планують перейменувати понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

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