Над перейменуванням працює спеціальна комісія

У Львові до Дня міста (7 травня), планують перейменувати понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

Про це мер Андрій Садовий розповів під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook.

З ініціативою дерусифікації виступили львівські науковці, політологи та громадські діячі.

Над перейменуванням працює спеціальна комісія під керівництвом першого заступника міського голови.

"Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися", - сказав Садовий.

Відомо, що дерусифіковано буде понад 30 вулиць, що названі на честь відомих росіян та назв місцевостей в РФ. Те, які саме вулиці перейменують та на честь кого їх назвуть, обіцяють повідомити згодом.

Мер додав, що перейменування відбудеться - за традицією - в травні.

"Якраз ця робоча група до травня закінчить свою роботу, і ми приймемо рішення. Але не так, щоб через 5-10 років знов щось міняти, а щоб воно було на наступні 100 років. Тож поважаймо закон", - зауважив він.

Нова хвиля дерусифікації в Україні: що відомо

На тлі кривавої війни Росії проти нашої країни і містах України місцева влада взяла курс на дерусифікацію.

Зокрема, мер Дніпра Борис Філатов анонсував, що у списку на перейменування вже є близько 20-25 вулиць, які названі на честь росіян.

В Києві планується перейменувати 5 станцій метрополітену – "Мінську", "Героїв Дніпра", "Берестейську", "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

У місті Кременчук на Полтавщині вже розпочато процес дерусифікації назв вулиць міста. Вже 15 квітня на сесії міської ради перейменовано вулицю імені російського поета Маяковського. Їй дали нову назву – Єднання України.

Також міста очищаються від пам'ятників російським митцям. Наприклад, в Ужгороді демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

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