Пам’ятник російському поету демонтували по рішенню міськради Ужгорода.

В Ужгороді демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомив міський голова Богдан Андріїв.

За його словами, рішення прийняли на позачерговому засіданні сесії Ужгородської міськради. Було прийнято рішення про демонтаж.

Серед іншого, розглядали питання перейменування вулиць, які носять імена російських письменників.

"Відбулося позачергове засідання сесії Ужгородської міськради. Серед інших питань розглядали і перейменування вулиць, які носять імена російських письменників. Тому прийняли рішення про демонтаж пам’ятника Пушкіна у сквері Пушкіна. Дали доручення управлінню архітектури, щоб усі назви об’єктів, які у місті пов’язані з Росією, з російськими культурними чи історичними постатями - перейменувати", - зазначив Андріїв.

Він повідомив, що до перейменування залучать городян, зроблять публічне обговорення з пропозиціями щодо нових назв.

"Не хочемо, щоб перейменування було спонтанним. Хочемо організувати публічні консультації з містянами через громадське обговорення і прийняти правильне рішення щодо майбутньої назви скверу. Місту понад тисячу років. Є багато історичних постатей, які будували місто і пов’язані з історією Закарпаття. І звичайно нові герої, які боронять країну та віддали своє життя за свободу", - пояснив очільник Ужгорода.

Також він зазначив, що містяни поставилися до рішення перейменування позитивно, бо в цілому російська інтелігенція мовчить щодо збройної агресії Росії в Україні. Тому вважає реакцію ужгородців щодо зміни назв вулиць, пов'язаних з Росією - правильною.

Як повідомляв УНІАН, раніше демонтували пам’ятник Пушкіну у Мукачеві та в Тернополі.

Вас також можуть зацікавити новини: