Планується перейменувати 5 станцій метрополітену – "Мінську", "Героїв Дніпра", "Берестейську", "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

Розпочалось онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій метро у Києві, назви яких пов’язані із Росією чи Білоруссю.

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

"Нещодавно я запропонував змінити назви 5 станцій метрополітену – "Мінської", "Героїв Дніпра", "Берестейської", "Дружби народів" та "Площі Льва Толстого". Ця ініціатива знайшла широку підтримку", – зазначив він.

Щоб запропонувати свій варіант, потрібно заповнити онлайн-форму. Опитування триватиме до 15 травня 2022 року, після чого профільна комісія з перейменувань зробить свій висновок.

"Хочу наголосити, що питання перейменування не є пріоритетним зараз. Зовсім ні. Київ оживає, однак війна не скінчилася. Тому ми відновлюємо інфраструктурну і транспорту роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та всі можливі ризики. Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація - це також робота, яку маємо зробити", – наголосив Брагінський.

Дерусифікація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше міст відмовляються від назв вулиць, навчальних та культурних закладів, які асоціюються зі країною-агресором.

У трьох містах України вже знесли пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну. Крім того, історики, активісти та представники місцевої влади в різних регіонах масово подають пропозиції про перейменування вулиць і площ, пов'язаних з діячами з РФ. УНІАН зібрав найгучніші перейменування.

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