Російські окупанти масово вивозять з міста все, що встигли награбувати.

В окупованому Херсоні перебуває велика кількість особового складу армії РФ. Окупантів у місті більше, ніж цивільного населення.

Про це заявила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мушу зазначити, що коли росіяни оголосили евакуацію з тимчасово окупованого Херсона, то люди потроху виїздили з міста. В тому числі під прикриттям евакуації населення, багато російських солдатів переодягалися в цивільний одяг і також покидали Херсон", - зазначила Лугова.

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За її словами, росіяни масово вивозять все, що встигли награбувати в українців

"Російські солдати покидали Херсон разом зі своїми сімʼями. Також вони активно вивозили все, що встигли награбувати. Проте сьогодні в Херсоні все ще залишається велика кількість російських солдатів. І люди на окупованих територіях, з якими я спілкуюсь, говорять, що солдатів армії РФ на вулицях Херсона більше, ніж мешканців міста", - додала очільниця МВА.

Ситуація на Херсонщині

Наприкінці серпня Сили оборони України пішли в контрнаступ на різних напрямках.

14 жовтня в ОП розповіли, що в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів. У Херсонській області станом на 21 жовтня вже звільнено 88 населених пунктів, понад 1 170 квадратних кілометрів.

Радник голови ОВА Сергій Хлань зазначив, що окупанти мінують поля на околицях Херсона та готуються до вуличних боїв.

Водночас президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни не збираються залишати Херсон хоч і влаштували інформаційну операцію про нібито "втечу" з міста. За його словами, це робиться, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

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