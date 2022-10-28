На правобережній частині Херсонщини ворог посилив свої позиції мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
"Відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території", - йдеться в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області, тобто російські окупанти вивозять медобладнання та майно, як вони називають, "націоналізованих" підприємств.
"Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ", - зазначається в повідомленні.
Ситуація на Херсонщині - що відомо
Сили оборони півдня України повідомили, що російські війська переформатують підрозділи на Херсонщині.
У свою чергу радник голови ОВА Сергій Хлань зазначив, що окупанти мінують поля на околицях Херсона та готуються до вуличних боїв.
За добу 27 жовтня українські ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки окупантів. Штурмовою та армійською авіацією Збройних сил україни було нанесено 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.