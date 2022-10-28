Окупанти крадуть в області і вивозять медичне обладнання.

На правобережній частині Херсонщини ворог посилив свої позиції мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території", - йдеться в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області, тобто російські окупанти вивозять медобладнання та майно, як вони називають, "націоналізованих" підприємств.

"Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ", - зазначається в повідомленні.

Ситуація на Херсонщині - що відомо

Сили оборони півдня України повідомили, що російські війська переформатують підрозділи на Херсонщині.

У свою чергу радник голови ОВА Сергій Хлань зазначив, що окупанти мінують поля на околицях Херсона та готуються до вуличних боїв.

За добу 27 жовтня українські ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки окупантів. Штурмовою та армійською авіацією Збройних сил україни було нанесено 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

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