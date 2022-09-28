Ймовірно, це стосуватиметься всіх окупованих територій.

Окупаційна влада Маріуполя почала збирати дані містян на мобілізацію. Місцевий рух спротиву отримав доступ до документів, які це підтверджують.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо".

"Вчора, 27 вересня, наш рух спротиву отримав доступ до документів окупаційної влади Маріуполя, які свідчать про початок збору даних людей щодо створення списків на мобілізацію до 10 жовтня. І ми розуміємо, що десь з 10 жовтня піде масова мобілізація маріупольців. Окрім того, інформаційний простір до цього готує і росіян, також ми впевнені, що це буде стосуватися всіх окупованих територій які, будуть анексовані", - додав радник міського голови Маріуполя.

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За його словами, так російське суспільство говорить анексованим територіям, якщо люди "захотіли долучитися до великої російської сім'ї", то вони мають першими захищати власний вибір, тому буде будуватися така кампанія щодо мобілізації й у Маріуполі також.

Мобілізація у Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців запасу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що відправити на війну планують близько 300 тис. осіб.

За даними розвідки Британії, Росія може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

Згодом стало відомо, що РФ хоче відправити на війну й мешканців захоплених територій.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що примус громадян до війни на українських окупованих територіях є спробою масштабної зачистки від нелояльного населення з боку Москви.

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