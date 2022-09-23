По квартирах містян ходить комісія з урною та бюлетенями та двоє автоматників.

В Маріуполі виборчі дільниці так званого "референдуму" розташовані в магазинах та кафе, в місто заїхало 27 важких військових вантажівок.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"Виборчі дільниці (простігосподі) розташовані в магазинах та кафе. Вічна мрія проросійського населення "голосувати за гречку офіційно" здійснилась. При тому на дільницях - порожньо. Щодо притаманних виборам умов волевиявлення на кшталт кабінок - немає. Ставиш відмітку під пильним наглядом людей з автоматами. Така вона - російська демократія", - повідомив він.

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За його словами, основним засобом примусу для голосування є поквартирний обхід.

"Комісія в складі дві людини з урною та бюлетенями та двоє автоматників. Стукають в двері квартир/будинків, примушують сусідів витягувати людей до комісії. Примус, примус та примус. Фактично пропонують сказати "так" або "ні" прямо в дуло автомату", - зазначає Андрющенко.

Він зазначає, що у Мангуському та Нікольському районі немає жодної "фізичної" дільниці, але людей "відловлюють набагато активніше, особливо по селах".

"Фактично "показовий" старт псевдорефрендуму виглядає дуже провально, що не сюрприз. В терміновому порядку окупаційна влада заганяє під камери на ледь готові дільниці в приміщенні ЦНАП Центрального району, шкіл №4; 5; 41 "бюджетників" та інших колаборантів, щоб хоч якось відзвітувати про "свято повернення додому", - пише Андрющенко.

Він закликає людей дотримуватися тактики ухилення від голосування - просто не відкривати двері.

"Зрозуміло, що за списками ваш підпис рано чи пізно поставлять за вас, але так ви щонайменш будете спати з чистою совістю", - додав він.

Фейкові референдуми Росії на окупованих територіях: головне

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У Мелітополь привезли масовку з Криму для того, щоб робити постановочні пропагандистські відео на тему псевдореферендумів.

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