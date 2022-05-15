З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди військових злочинів у місті.

Російські окупанти масово завозять в Маріуполь хлор для використання в братських могилах.

З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди військових злочинів у місті, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Є інформація про масові постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків військових злочинів", - розповів він.

За словами радника мера, окрім стрімкого збільшення кількості братських могил у Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь" у центральному районі Маріуполя.

Нагадаємо, Kalush Orchestra звернулися зі сцени Євробачення із закликом допомогти врятувати захисників "Азовсталі" та Маріуполя.

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