У восьмирічної дитини на спині був вирваний шматок м'яса.

Восьмирічна дитина, яка написала "Маріупольський щоденник", досі в заблокованому місті.

Про це на брифінгу повідомив фотограф Євген Сосновський.

За словами Сосновського, цей хлопчик - син його племінниці. Маріуполець розповів, що брата його дружини, його дочку, сина і дружину обстріляли.

Маріуполець розповів, що брата його дружини, його дочку, сина і дружину обстріляли.

"У восьмирічного хлопчика на спині був вирваний шматок м'яса, у дівчинки – розсічена голова. Ми збиралися з дружиною йти до бабусі, стукіт у двері. Відкрили. Стоїть наша племінниця з двома діточками - хлопчик 8 років і дочка 15 років, в пилу все і в крові. "Нас обстріляли, ми поранені", - кажуть. Батько (брат моєї дружини) теж поранений, він вже не зміг йти... Як вона дійшла до нас – не знаємо, бо був дуже потужний обстріл. І я завжди кажу, що це мати-героїня, тому що вона врятувала своїх діточок, вона навіть не знала, що у неї на нозі ще дві дірки, і з однією майже фонтаном йшла кров... Коли ми побачили її рани, то був шок", – розповів Сосновський.

За словами фотографа, українські військові допомогли їм - дали медикаменти.

"Ми зробили першу перев'язку, діти дуже плакали ночами. Рани великі. Дуже важко робити перев'язки в такому стані", - згадує він.

Саме цей поранений хлопчик вів щоденник, який став відомим на весь світ.

"Ця поранена дитина писала щоденнику. Сама за власною ініціативою. У цих кількох сторінках було більше історій про війну, ніж у товстих томах", - зазначає родич хлопчика.

До сьогоднішнього дня врятувати сім'ю не вдалося.

"Поки цей хлопчик залишається в Маріуполі. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вивезти їх звідти. Це не так просто", - додає фотограф.

Як писав УНІАН, на початку травня Євген Сосновський опублікував кілька сторінок з дитячого рукопису. У щоденнику, фото сторінок якого облетіли весь світ, хлопчик пише: "У мене померли дві собаки, бабуся і помер мій Маріуполь". Загиблих бабусю і собак хлопчик намалював як ангелів - з крилами.

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