Найбільші зміни на території масових поховань зафіксували в Старому Криму.

Біля Маріуполя збільшуються місця масових поховань. Найбільше нових могил зафіксували в травні в селищі міського типу Старий Крим.

Про це повідомляють журналісти проекту "Схема".

Супутник Planet Labs зробив знімки, на яких видно, що найбільші зміни відбулися в травні в Старому Криму.

Так, на знімку, який супутник зробив 8 травня місце масового поховання збільшилося до 340 метрів у довжину. На знімку за 24 квітня було всього лише 200 метрів. Також збільшилася кількість траншей.

Крім того, збільшилося місце масового поховання біля села Виноградне, яке розташоване на схід від Маріуполя. Тут 6 травня зафіксували появу нових траншей.

Також біля кладовища у Виноградному помітили російську військову техніку. На думку військових експертів, це можуть бути машини артилерії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

В окупованих населених пунктах росіяни звірствували - розстрілювали, грабували, ґвалтували та знущалися з мирних жителів, а біля міст та сіл стали з'являтися братські могили.

21 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти організували масові поховання загиблих маріупольців у селі Мангуш. За його словами, "в районі об'їзної дороги окупанти облаштували кілька братських могил розміром до 30 метрів кожна, і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом".

25 квітня Маріупольська міськрада показала, як російські окупанти намагаються приховати масштаби геноциду у Маріуполі, маскуючи "табличками" величезну братську могилу в Мангуші.

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