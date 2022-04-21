Наголошується, що нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня.

У селищі Мангуш російські окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців.

Про це йдеться у повідомленні міської ради Маріуполя.

"На це вказує зіставлення з супутниковими фото заховання в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів", - йдеться у повідомленні.

"В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь-що потрібно зупинити геноцид", – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Так, до середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.

"За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб", - зазначають у міськраді.

Нагадаємо, під Маріуполем виявили 30-метрову братську могилу. Мер Маріуполя допустив, що таким чином окупанти намагаються приховати наслідки своїх звірств.

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